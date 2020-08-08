Оновлений список карантинних зон і авіакатастрофа в Індії: новини за 7 серпня

З'явився оновлений список карантинних зон в Україні, в Індії зазнав катастрофи пасажирський літак, в Мінську затримали українських журналістів. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 7 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Карантинні зони в Україні: з'явився оновлений список

В Україні оновили карантинні зони. Мова йде про "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.

Про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони.

Згідно з оновленим списком, з "червоної" зони були виключені Луцьк і Тернопіль. Зараз вони знаходяться в "помаранчевій" і "зеленій" зонах відповідно.

В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 1453 нових випадки

В Україні станом на 7 серпня зафіксовані 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні. Найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Антирекорд по COVID-19 фіксується третій день поспіль.

В Індії літак викотився за межі посадкової смуги, є жертви

В Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожикоде у штаті Керала. Рейс IX 1344 прибув з Дубай.Про це повідомляє індійське агентство NDTV.

Як пише агентство, літак розвалився на дві частини, а злітно-посадковою смугою розкидані його уламки.

Жертвами стали 20 осіб, в тому числі пілоти. Кількість поранених досягла 140 осіб.

У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", серед них українці

У Мінську правоохоронці затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Серед затриманих двоє громадян України - Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

Білорусь депортує затриманих журналістів

Путін пропонує Білорусі вирішити питання з бойовиками "в дусі взаєморозуміння"

Президент Росії Володимир Путін обговорив з білоруським лідером Олександром Лукашенком ситуацію з арештом бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Путін сподівається, що питання буде врегульовано. Про це йдеться в повідомленні Кремля за підсумками переговорів лідерів двох країн.

Повідомляється, що Путін і Лукашенко обмінялися думками у зв'язку з арештом 33 російських громадян.

"Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль назвав умови поставки води в Крим

Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. При цьому Україна не буде поставляти воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз.

Про це в інтерв'ю "Радіо. Свобода" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, поставки води можливі виключно для українського населення півострова.

В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози

В Україні вперше провели операцію по трансплантації підшлункової залози. Операція відбулася у Львові, і пацієнт отримав донорські органи від неживого донора.

Як розповів лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Ярослав Кнуш на своїй сторінці в Facebook, ця операція стала першою в Україні й українським медикам допомагали колеги з Німеччини.

"Я прошу вас запам'ятати цю дату: 7 серпня 2020, третя години ночі. Тільки що завершилася перша в історії трансплантології України, я акцентую вашу увагу – перша операція з трансплантації підшлункової залози від посмертного донора! Я радий, що це дійсно епохальна подія відбулася у Львові, в моїй рідній лікарні", - розповів Кнуш.

Помер син Віктора Павліка

Син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві було всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

Про смерть 21-річного Павла Павлика повідомила на своїй сторінці мама хлопця Лора Созаєва.

Про страшну хворобу Павла стало відомо в жовтні 2018 року. Віктор Павлік оголосив збір коштів для лікування сина за кордоном. Потрібна сума була зібрана, Павлу провели операцію, але вона не принесла очікуваного результату.

В Україну йде сезон холодних дощів: синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні істотно зіпсується в середині серпня. Синоптики прогнозують "сезон холодних дощів", ​​які очікуються в більшості регіонів.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують грозовий атмосферний фронт вже в середині наступного тижня, а в Gismeteo не надто обнадіяли прогнозом на найближчі півмісяця.

Що стосується наступних п'яти днів, то погода буде поступово змінюватися. Повітря стане свіжішим, а опадів - більше.