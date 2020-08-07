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Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым

Киев, Пятница 07 августа 2020 15:52
Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Водоснабжение с Крымом Украина может возобновить в случае гуманитарной катастрофы

Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.

Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - сказал Шмыгаль.

Как ранее писало РБК-Украина, после оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала года обмелели до критического минимума.

При этом тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Владимира Путина по Донбассу.

В конце июля нардеп от "СН" Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма.

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