Карантинные зоны в Украине: появился обновленный список

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Тернополь и Луцк исключили из "красной" зоны

В Украине обновили карантинные зоны. Речь идет о "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах.

Об этом свидетельствуют данные свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Согласно обновленному списку, из "красной" зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.

В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

"Желтая" зона включает Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Остальные города и районы, в частности и Киев, находятся в "зеленой" зоне.

Отметим, в регионах "красной" зоны вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

В "оранжевой" - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

"Желтая" зона запрещает посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

РБК-Украина писало, что сегодня зафиксировали новый антирекорд коронавирусу, за прошедшие сутки заразились почти 1500 человек.

Отметим, что в Украине к ослаблению карантина не готовы 10 областей, по сравнению с вчерашним днем из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области.

Ранее сообщалось, что с понедельника могут усилить карантин в четырех областях, которые сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Нагалаємо, Херсонская городская больница имени Лучанского не будет принимать пациентов ближайшие две недели из-за вспышки COVID-19, болезнь была зафиксирована у медиков и пациентов.