Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

Фото: авария самолета в Индии (twitter.com/timesofindia)

Количество раненых достигло 140 человек

Число жертв произошедшего 7 августа в индийском городе Карипур (штат Керала) крушения самолета авиакомпании Air India Express выросло до 20. Оба пилота погибли.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Количество раненых достигло 140 человек, тогда как ранее информировали о 120 пострадавших.

Издание отмечает, что после неудачного приземления лайнер упал в ущелье глубиной более 10 метров. Спустя четыре часа после крушения спасатели достали из-под обломков самолета всех людей, кроме двух.

Напомним, в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express, самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части.

Ранее сообщалось о 15 погибших.