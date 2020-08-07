Беларусь депортирует задержанных журналистов

Фото: Ирина Ромалийская (facebook com irina romaliyskaya)

Среди задержанных двое граждан Украины

Беларусь депортирует задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее Время". Белорусская милиция задержала граждан Украины Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий в Facebook.

По словам Горецкого, журналистов отвезли в минское РУВД, а теперь собираются депортировать.

"Ирина успела сказать:"Отель, аэропорт", - рассказал он.

Напомним, сегодня в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

На задержание украинских журналистов отреагировали в МИД Украины; во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дело находится на их контроле.

Не ограничивать свободу задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее Время" призвали белорусские власти в Национальном союзе журналистов Украины.