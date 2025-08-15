ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Обмін полоненими України та РФ і нові погрози Трампа для Путіна: новини за 14 серпня

П'ятниця 15 серпня 2025 06:30
UA EN RU
Обмін полоненими України та РФ і нові погрози Трампа для Путіна: новини за 14 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія провели новий обмін полоненими. Тим часом президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими санкціями.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 14 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна і Росія провели новий обмін полоненими

Між Україною і РФ відбувся черговий обмін полоненими. Він пройшов на тлі майбутньої зустрічі лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Що відомо про новий обмін - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп обіцяє нові санкції проти РФ, якщо на Алясці "не вирішать проблему"

Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня не буде домовленостей щодо закінчення війни в Україні.

За словами американського лідера, ситуація в Україні ставала дуже поганою і він, "щонайменше, значно заспокоїв ситуацію".

В Україні виявили нові штами COVID-19 "Nimbus" і "Stratus": уже є десятки випадків

В Україні підтвердили випадки двох нових домінуючих у світі субваріантів коронавірусу - "Nimbus" і "Stratus".

Вони поширюються швидше, ніж попередні штами, і становлять ризик для людей з ослабленим імунітетом.

На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.

Повернули 10 000 полонених: між Україною і РФ працює таємний канал обміну, - WSJ

Протягом війни через таємний канал Україна і Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія