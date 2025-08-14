На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда. На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Волгоградський НПЗ - найбільший виробник палива в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічно тут переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в країні. Завод випускає дизель, бензин і авіаційне паливо, критично важливі для постачання військ РФ.

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Нагадаємо, 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області. Того ж дня росіяни розповідали про атаку безпілотників на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край).

Також 10 серпня, в рамках спецоперації Головного управління розвідки України, було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка".