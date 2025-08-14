Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Він пройшов на тлі майбутньої зустрічі лідерів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.
Що відомо про новий обмін - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як заявив президент Володимир Зеленський, сьогодні додому повернули 84 людини.
"Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація", - зазначив глава держави.
За його словами, серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.
"Серед звільнених сьогодні військових - захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених", - написав президент.
Чим особливий сьогоднішній обмін
Як зазначили в Координаційному штабі сьогоднішній обмін особливий тим, що серед повернутих - поневолені з 2014 року.
Всього це вже 67-й обмін полоненими з Росією. В рамках якого з полону повернули 33 військових та 51 цивільного українця.
"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років", - йдеться в заяві Коордштабу.
Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році.
Також на додому повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.
Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.
Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.
З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.
Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.
Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.
В організації обміну були залучені Об'єднані Арабські Емірати.
В Офісі омбудсмена та ДПСУ вже показали щемливі кадри з обміну. Одна з повернутих українок ділиться, що шість років не бачила дітей.
Серед звільнених також є прикордонник маріупольського гарнізону, якого тривалий час утримували в Оленівці.
За словами глави МВС Ігоря Клименка, даний військовослужбовець є полковником, який воював ще з 2014 року.
"Прикордонник із маріупольського гарнізону був поранений, але продовжив захищати Україну. Оборонець Маріуполя. Ворог тривалий час утримував його в Оленівці. Прикордонник вистояв попри все. І повернувся з честю", - написав Клименко.
Нагадаємо, що перед цим між Україною та РФ обмін військовополоненими проходив 23 липня 2025 року. Тоді відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей, досягнутих між делегаціями у Стамбулі в червні.
Додому повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
Вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках. Частина звільнених воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.
Крім представників солдатського та сержантського складу, тоді вдалося звільнити і офіцерів.
Додамо, що загалом під час другого раунду перемовин у Туреччині, російська і українська сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.
Всього рамках цих домовленостей із початку червня обміни відбулися 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 червня. А також 4 і 23 липня.