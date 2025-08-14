В Україні виявили нові штами COVID-19 "Nimbus" і "Stratus": вже є десятки випадків

В Україні підтвердили випадки двох нових домінуючих у світі субваріантів коронавірусу - "Nimbus" та "Stratus". Вони поширюються швидше, ніж попередники, та становлять ризик для людей із ослабленим імунітетом.

Про це повідомлеє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

В Україні зафіксували нові домінуючі у світі субваріанти штаму "Омікрон". Наразі підтверджено 38 випадків субваріанта "Stratus" та один випадок субваріанта "Nimbus".

За даними ВООЗ, вони поширюються швидше та можуть викликати тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом, хоча загалом не є небезпечнішими за попередні варіанти.

Що відомо про симптоми

"Nimbus" уперше виявили у світі на початку 2025 року, характерний його симптом - гострий біль у горлі.

"Stratus" відомий із січня 2025-го, вирізняється тим, що у пацієнтів стає хриплим голос. Решта симптомів збігається з іншими варіантами COVID-19.

МОЗ нагадує: вакцинація, зокрема омікрон-специфічними препаратами, знижує ризик ускладнень. Ревакцинацію рекомендують робити раз на 6–12 місяців людям із груп ризику, включно з медиками, військовими та літніми.

Хто в групі ризику

До найбільш враливих груп належать також: