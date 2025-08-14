ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Повернули 10 000 полонених: між Україною та РФ працює таємний канал обміну, - WSJ

Україна, Четвер 14 серпня 2025 16:01
UA EN RU
Повернули 10 000 полонених: між Україною та РФ працює таємний канал обміну, - WSJ Фото: обмін полоненими (twitter.com FreeRadioUA)
Автор: РБК-Україна

Протягом війни через таємний канал Україна і Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців. Систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Історія появи таємного каналу

Усе почалося ранньою весною 2022 року. Під час бою під Києвом бригадний генерал, заступник голови ГУР України Дмитро Усов знайшов у кишені вбитого російського офіцера мобільник.

Він зателефонував за одним із номерів, побачених у списку контактів, і відразу запропонував угоду: "Ваш офіцер мертвий... тіла ваших в обмін на тіла наших". Так зародився незвичайний канал обміну.

Усов і Зорін - ключові особистості

Усов використовував позивний "Стаєр" і рідко називав своє справжнє ім'я. Через два місяці після початку війни Усов встановив контакт із генерал-лейтенантом ГРУ Олександром Зоріним, який раніше обіймав ключові посади в Лівії та Сирії.

Усов зазначив, що Зорін "на голову вищий" за інших російських представників, з якими йому доводилося спілкуватися раніше.

Ця співпраця стала основою для систематичних обмінів полоненими. Їхні перші переговори призвели до виведення українських військових з "Азовсталі". На той момент там перебувало понад 2500 бійців.

Потім переговори проводили за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії.

Україна і Росія розширили інфраструктуру обмінів

У Києві штаб ГУР координує роботу обміну: збирають сім'ї військовополонених, аналізують російські сайти і соцмережі, створюють базу даних щодо кожного полоненого, включно зі зростом, кольором очей і статусом за Червоним Хрестом.

Звільнені українські солдати іноді передавали списки товаришів, щоб прискорити обмін.

Результат роботи каналу

Обміни тривали і в умовах небезпечної логістики. WSJ приводить як приклад збиття російського літака Іл-76 із українськими полоненими. Іноді пропонувалися ризиковані схеми: обміняти засуджених колаборантів або навіть останки давно померлих російських шпигунів.

Проте секретний канал працює. За словами Усова, незважаючи на те, що сторони вороги, вони "встановили певний рівень комунікації" і діють чесно в питаннях обміну полоненими.

Унікальний приклад в історії

Військові історики зазначають: такий постійний обмін під час активної війни - феномен вкрай рідкісний. Наприклад, СРСР утримував німецьких військовополонених до середини 1950-х, США та Північний В'єтнам розпочали обмін лише 1973 року, а Іран та Ірак завершили звільнення полонених через десятиліття, за кілька днів до початку війни в Іраку 2003 року.

Сьогодні відбувся новий обмін полоненими

Напередодні зустрічі Трампа і Путіна вдалося провести черговий обмін. Додому повернули 84 людини. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, це цивільні та військові. Усі вони потребують медичної допомоги та реабілітації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Обмін полоненими
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія