Обмен пленными Украины и РФ и новые угрозы Трампа для Путина: новости за 14 августа

Пятница 15 августа 2025 06:30
Обмен пленными Украины и РФ и новые угрозы Трампа для Путина: новости за 14 августа
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия провели новый обмен пленными. Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями.

Более детально о том, что произошло в четверг, 14 августа, - в материале РБК-Украина.

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Он прошел на фоне предстоящей встречи лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Что известно о новом обмене - в материале РБК-Украина.

Трамп обещает новые санкции против РФ, если на Аляске "не решат проблему"

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа не будет договоренностей по окончанию войны в Украине.

По словам американского лидера, ситуация в Украине становилась очень плохой и он, "как минимум, значительно успокоил ситуацию".

В Украине обнаружили новые штаммы COVID-19 "Nimbus" и "Stratus": уже есть десятки случаев

В Украине подтвердили случаи двух новых доминирующих в мире субвариантов коронавируса - "Nimbus" и "Stratus".

Они распространяются быстрее, чем предыдущие штаммы, и представляют риск для людей с ослабленным иммунитетом.

На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, сообщили в Генштабе ВСУ.

На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняются.

Вернули 10 000 пленных: между Украиной и РФ работает тайный канал обмена, - WSJ

На протяжении войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.

