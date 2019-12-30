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Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией, - NYT

Новости » Политика     30.12.2019 - 23:11
Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией, - NYT
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Обмен пленными рассматривают как успешную сделку для Зеленского

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и подконтрольными России боевиками "ЛДНР", который состоялся 29 декабря, стал самым заметным свидетельством слабого потепления в отношениях между Украиной и Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что эту сделку рассматривают как успешную для президента Украины Владимира Зеленского, который обещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Но она далась дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике", - говорится в статье.

Газета отмечает, что политика сближения Зеленского с Россией привела к возобновлению мирных переговоров, двум обменам заключенными и соглашению о поставках Россией природного газа в Европу по украинским трубопроводам, хотя это и спровоцировало протесты против этой политики, которую критики считают уступкой российским требованиям.

Напомним, ранее немецкое издание der Spiegel заявило, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками "ЛНР" и "ДНР" был неровным. В издании подчеркнули, что обмен, который состоялся 29 декабря, был масштабным, но не в формате "всех на всех", как было договорено в Париже.

Как известно, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

Президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, удерживаемого в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.

Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН Украина заплатила неравную цену в обмене пленными с РФ, - der Spiegel
Новости Украины Владимир ЗеленскийДНРобмен пленнымиБеркут
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