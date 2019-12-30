Украина заплатила неравную цену в обмене пленными с РФ, - der Spiegel

Фото: обмен пленными (РБК-Украина)

Сотни заключенных по-прежнему находятся в тюрьмах так называемых "ЛДНР" и аннексированного Крыма

Обмен пленными между Киевом и подконтрольными России боевиками "ЛДНР", который состоялся 29 декабря, был неравным, как и вся российско-украинская война. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание der Spiegel.

Президент Владимир Зеленский принял освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь индивидуально в присутствии их родственников.

"Обмен в воскресенье является крупнейшим за два года, но не в формате "всех на всех". Зеленский давно обещал быстро доставить всех заключенных домой. Однако на нормандском саммите с президентом России Владимиром Путиным в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и главы французского государства Эммануэля Макрона 9 декабря стало ясно, что не было достигнуто соглашения о том, кто считается заключенным после войны на Донбассе", - пишет издание.

Путин в Париже говорил только об обмене "всех согласованных на всех согласованных" заключенных - что сейчас произошло, но только после жестких переговоров через ОБСЕ. Отметим, что некоторые заключенные не хотели быть переданными так называемым "ЛДНР".

"Для Киева этот обмен должен быть только началом дальнейших передач. Десятки политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах на крымском полуострове, аннексированном Россией, а также десятки солдат и гражданских лиц в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками. Украинская спецслужба СБУ говорит о более чем 150 человек", - отмечается.

Президенту Украины пришлось заплатить высокую цену за этот обмен.

"Вновь Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение солдат и мирных жителей. Украина также передала пять бойцов из бывшего спецподразделения "Беркут" пророссийским сепаратистам, которые жестоко напали на демонстрантов во время протестов Евромайдана 2014 года в Киеве. В то время 100 человек погибли, и десятки получили ранения. Когда в субботу стало известно, что пятеро беркутовцев будут освобождены без суда, родственники жертв Майдана безуспешно пытались заблокировать доступ в тюрьму в Киеве, где сидели офицеры беркута", - говорится в сообщении.

Война на Донбассе ведется неравномерно, без уступок со стороны Кремля.

"Это еще раз показывает, насколько неравномерно ведется война на востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает сепаратистов в финансовом и военном отношении миллиардами рублей и идеологически, конфликт вряд ли будет остановлен", - резюмируется в материале издания.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

Президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, удерживаемого в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.