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Обмін полоненими свідчить про слабке потепління між Україною і Росією, - NYT

Новини » Політика     30.12.2019 - 23:11
Обмін полоненими свідчить про слабке потепління між Україною і Росією, - NYT
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Обмін полоненими розглядають як успішну угоду Зеленського

Обмін утримуваними особами між Києвом і підконтрольними Росії бойовиками "ЛДНР", який відбувся 29 грудня, став найпомітнішим свідченням слабкого потепління у відносинах між Україною і Росією. Про це пише газета The New York Times.

Наголошується, що цю угоду розглядають як успішну для президента України Володимира Зеленського, який обіцяв звільнити всіх затриманих і домовитися про врегулювання конфлікту на сході України.

"Але вона далася дорогою ціною: щоб отримати своїх ув'язнених, Україна звільнила колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинуватили у стрільбі по демонстрантах під час революції в країні в 2014 році, і цей крок піддався широкій критиці", - йдеться в статті.

Газета зазначає, що політика зближення Зеленського з Росією призвела до відновлення мирних переговорів, двом обмінам ув'язненими та угоди про постачання Росією природного газу до Європи українськими трубопроводами, хоча це і спровокувало протести проти цієї політики, яку критики вважають поступкою російським вимогам.

Нагадаємо, раніше німецьке видання der Spiegel заявив, що обмін утримуваними особами між Україною і підконтрольними Росії бойовиками "ЛНР" і "ДНР" був нерівним. У виданні підкреслили, що обмін, який відбувся 29 грудня, був масштабним, але не в форматі "всіх на всіх", як було домовлено у Парижі.

Як відомо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.

Президент Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.

Передача екс-"беркутівців" Росії ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН Україна заплатила нерівну ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel
Новини України Володимир ЗеленськийДНРобмін полоненимиБеркут
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