Обіцянки цяцянки? Чому рейтинг Трампа стрімко падає після року при владі, - The Times

Соціологи зазначають, що перший рік свого другого президентського терміну Трамп ознаменував радикальними змінами та міжнародними потрясіннями. Попри численні обіцянки зупинити конфлікти, політика Білого дому призвела до нових війн та економічної нестабільності.

Зовнішня політика Трампа стала головною несподіванкою для його прихильників. Під час кампанії він обіцяв уникати іноземних інтервенцій. Він запевняв, що "Америка понад усе" означає відсутність нових воєн.

У своїй інавгураційній промові Трамп заявляв:

"Я буду вимірювати успіх не лише виграними битвами, але й війнами, які ми завершуємо, - і, можливо, найголовніше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо".

Після операції в Венесуелі, блокування Куби та війну в Ірані, що спричинила нафтову кризу, опитування YouGov показують, що виборці вимагають від президента зосередитися на внутрішній економіці, а не на затяжних бойових діях.

В принципі, поки що Трампу вдається утримати стабільний рівень інфляції на рівні 3%, а от при Джо Байдені інфляція сягала 9%. Але довіра до економічних кроків президента стрімко падає через "тарифний хаос", зазначають соціологи.

За даними Gallup, на аналогічному етапі Барак Обама та Джо Байден мали набагато вищі особисті рейтинги прихильності. Період "медового місяця" з виборцями для Трампа офіційно завершився.

Трамп обіцяв перетворити США на "криптостолицю планети". Білий дім навіть почав створювати державний криптовалютний резерв. Проте ринок відреагував непередбачувано - на початку 2026 року стався різкий обвал і, знов же таки, через військові дії США.

Єдине, що дійсно вдалось Трампу - виконати обіцянку по боротьбі з незаконною міграцією. Чистий приплив нелегалів став негативним. Однак це супроводжувалося трагедіями. Повідомлялося про смертельні розстріли американців імміграційними агентами, що викликало хвилю протестів.