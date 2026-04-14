Пустые обещания? Почему рейтинг Трампа стремительно падает после года у власти, - The Times

Социологи отмечают, что первый год своего второго президентского срока Трамп ознаменовал радикальными изменениями и международными потрясениями. Несмотря на многочисленные обещания остановить конфликты, политика Белого дома привела к новым войнам и экономической нестабильности.

Внешняя политика Трампа стала главной неожиданностью для его сторонников. Во время кампании он обещал избегать иностранных интервенций. Он уверял, что "Америка превыше всего" означает отсутствие новых войн.

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял:

"Я буду измерять успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы завершаем, - и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступаем".

После операции в Венесуэле, блокировки Кубы и войны в Иране, вызвавшей нефтяной кризис, опросы YouGov показывают, что избиратели требуют от президента сосредоточиться на внутренней экономике, а не на затяжных боевых действиях.

В принципе, пока Трампу удается удержать стабильный уровень инфляции на уровне 3%, а вот при Джо Байдене инфляция достигала 9%. Но доверие к экономическим шагам президента стремительно падает из-за "тарифного хаоса", отмечают социологи.

По данным Gallup, на аналогичном этапе Барак Обама и Джо Байден имели гораздо более высокие личные рейтинги приверженности. Период "медового месяца" с избирателями для Трампа официально завершился.

Трамп обещал превратить США в "криптостолицу планеты". Белый дом даже начал создавать государственный криптовалютный резерв. Однако рынок отреагировал непредсказуемо - в начале 2026 года произошел резкий обвал и, опять же, из-за военных действий США.

Единственное, что действительно удалось Трампу - выполнить обещание по борьбе с незаконной миграцией. Чистый приток нелегалов стал отрицательным. Однако это сопровождалось трагедиями. Сообщалось о смертельных расстрелах американцев иммиграционными агентами, что вызвало волну протестов.