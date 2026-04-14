ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на нафту продовжать зростати: у США назвали терміни піку

03:38 14.04.2026 Вт
2 хв
США визнали політичні ризики війни. Коли чекати на пік вартості палива?
aimg Катерина Коваль
Ціни на нафту продовжать зростати: у США назвали терміни піку Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що пік світових цін на нафту, ймовірно, припаде на найближчі кілька тижнів - після того, як через Ормузьку протоку відновиться судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

Прогноз міністра енергетики США

Виступаючи на економічному форумі Semafor у Вашингтоні, Кріс Райт зазначив, що ціни на енергоносії залишатимуться високими, а можливо, навіть зростатимуть доти, доки протокою не почнуть проходити "реальні" обсяги суден.

"Ми побачимо пік цін на нафту приблизно в той час. Це станеться десь у найближчі кілька тижнів", - сказав Райт.

Він також повідомив про зростання нафтовидобутку у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро та реформи нафтового законодавства. З 3 січня продано 150 млн барелів венесуельської нафти, видобуток зріс на 25%.

Визнання Трампа

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими аж до листопадових проміжних виборів. Це рідкісне визнання потенційних політичних наслідків його рішення розпочати війну проти Ірану шість тижнів тому.

Ситуація в Ормузькій протоці

Від початку війни (28 лютого) Іран фактично закрив Ормузьку протоку для всіх суден, крім власних. Тегеран намагається зробити свій контроль над водним шляхом постійним і, можливо, стягувати плату за прохід.

У відповідь Військово-морські сили США запровадили блокаду протоки, поширивши її на Оманську затоку та Аравійське море. Дані відстеження суден показують, що два танкери розвернулися в протоці після початку блокади.

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми, які завершилися безрезультатно - Тегеран відкинув вимоги американської сторони.

Після провалу діалогу Дональд Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки: американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, які сплатили Ірану мито за прохід.

Президент США також попередив, що у разі атаки іранських сил на американські кораблі Вашингтон "відправить іранців у пекло".

У Тегерані відповіли: спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що незабаром усі з ностальгією згадуватимуть бензин по 4-5 доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Аналітика
