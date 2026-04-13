ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мелоні пройшлася по Трампу через "неприйнятні" слова про Папу Римського

21:38 13.04.2026 Пн
2 хв
Чи вважає президент США, що він має перепросити?
aimg Валерій Ульяненко
Мелоні пройшлася по Трампу через "неприйнятні" слова про Папу Римського

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розкритикувала президента США Дональда Трампа за його "неприйнятні" висловлювання на адресу Папи Лева XIV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Clash Report.

Читайте також: Папа Римський відповів Трампу після його звинувачень

"Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької Церкви, і цілком правильно та нормально, що він закликає до миру та засуджує всі форми війни", - наголосила Мелоні.

Водночас сам американський президент вважає, що йому немає за що вибачатись перед Папою Римським.

"Ми віримо в закон і порядок, а Папа Лев, схоже, має з цим проблеми. Немає за що вибачатися; він неправий", - сказав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері у неділю, 12 квітня, Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок (дати Ірану) володіти ядерною зброєю". Крім того, Трамп приписав собі обрання Лева.

Зазначимо, понтифік останнім часом засуджував ескалацію конфлікту на Близькому Сході та закликав політиків сісти за стіл переговорів, "а не за стіл, де ухвалюються рішення про смертоносні дії".

Зокрема, 29 березня Лев XIV сказав, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни і мають "руки, повні крові". Він додав, посилаючись на Біблію, що Ісус "не слухає молитви тих, хто веде війну, а відкидає їх".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп Папа Римський Лев XIV
Новини
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта