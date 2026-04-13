"Не хочу Папу, який схвалює ядерну зброю Ірану": Трамп розкритикував главу Ватикану

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV у своїй соцмережі Truth Social, назвавши його “слабким у питаннях злочинності” та “жахливим у зовнішній політиці”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social Дональда Трампа.

Що сказав Трамп

У довгому дописі, опублікованому в ніч на 13 квітня, Трамп звинуватив Папу в кількох пунктах:

Слабкість щодо злочинності – Трамп заявив, що Папа "не згадує страх", який відчувала католицька церква під час COVID-19, коли "арештовували священників, пасторів та всіх інших" за проведення богослужінь, навіть на відстані 10-20 футів.

Ядерна програма Ірану - "Я не хочу Папу, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю", - написав Трамп.

Венесуела - президент засудив позицію Папи щодо атаки США на Венесуелу, назвавши цю країну "джерелом масових поставок наркотиків" та "порожніх в’язниць".

Брат Луї – “MAGA”

Трамп похвалив брата Папи Лева - Луї, зазначивши: "Він мені подобається набагато більше, тому що Луї - справжній MAGA".

Нагадаємо, Лев XIV (уродженець США) був обраний Папою у 2025 році після смерті Франциска.

Звинувачення в політичних маніпуляціях

Трамп також стверджував, що Лев XIV не був у списку кандидатів на посаду понтифіка, а його обрання - "шокуючий сюрприз". За словами президента, церква обрала американця, щоб "найкращим чином справлятися з президентом Дональдом Трампом".

"Якби мене не було в Білому домі, Лева не було б у Ватикані", - заявив він.

Підсумок

Трамп завершив допис закликом до Папи: "Використовуйте здоровий глузд, перестаньте догоджати радикальним лівим і зосередьтеся на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком".