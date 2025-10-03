Об'єкти газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку росіян

Удари по енергетиці 3 жовтня

Нагадаємо, з 2 по 3 жовтня Росія здійснила черговий комбінований удар по території України. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, Одесі та кількох інших областях.

На Полтавщині основною ціллю атаки стали об'єкти енергетики.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, сьогодні росіяни били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.

За даними Повітряних сил, сьогодні вночі противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 416 засобів повітряного нападу.

ППО вдалося знищити та подавити 320 повітряних цілей, серед яких 303 ворожі дрони, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Детальніше про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.