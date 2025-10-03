Об'єкти газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку росіян

Внаслідок комбінованої атаки РФ на об’єкти ДТЕК Нафтогаз вночі, 3 жовтня, зупинили роботу низка газовидобувних об’єктів у Полтавській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", - йдеться у повідомленні.
Як наголосили у компанії, внаслідок атаки росіян робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.
Нагадаємо, з 2 по 3 жовтня Росія здійснила черговий комбінований удар по території України. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, Одесі та кількох інших областях.
На Полтавщині основною ціллю атаки стали об'єкти енергетики.
Як повідомили у Міністерстві енергетики, сьогодні росіяни били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.
За даними Повітряних сил, сьогодні вночі противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 416 засобів повітряного нападу.
ППО вдалося знищити та подавити 320 повітряних цілей, серед яких 303 ворожі дрони, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Детальніше про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.