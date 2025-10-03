ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці

П'ятниця 03 жовтня 2025 08:50
UA EN RU
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці Фото: ракети й дрони РФ били по енергетиці на Полтавщині (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Полтавську область дронами та ракетами. Основною ціллю стали об'єкти енергетики у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях", - зазначив Когут.

За його словами, в результаті атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл України 3 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Окрім того, окупанти здійснили масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Дрони Енергетики Ракетна атака
Новини
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим