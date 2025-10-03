Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

За його словами, в результаті атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях", - зазначив Когут.

Обстріл України 3 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Окрім того, окупанти здійснили масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.