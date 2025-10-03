Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
У ніч на 3 жовтня російські війська били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук в ефірі телемарафону.
"Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктах газотранспортної інфраструктури", - повідомила вона.
За словами Юхимчук, зараз на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її.
"Наразі ми не маємо останніх даних, тому ми до вас повернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі все опрацьовується на місці", - уточнила посадовиця.
Обстріл України 3 жовтня
Нагадаємо, з 2 по 3 жовтня Росія здійснила черговий комбінований удар по території України. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, Одесі та кількох інших областях.
На Полтавщині основною ціллю атаки стали об'єкти енергетики.
У Сумській області через нічний обстріл РФ залишилася без світла Шосткинська міська громада. За даними місцевої влади, у Воронізькому старостинському окрузі пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Також Росія завдала сотні масованих ударів по Запоріжжю - пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури
Детальніше про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.