Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго

У ніч на 3 жовтня російські війська били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук в ефірі телемарафону.

"Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктах газотранспортної інфраструктури", - повідомила вона.

За словами Юхимчук, зараз на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її.

"Наразі ми не маємо останніх даних, тому ми до вас повернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі все опрацьовується на місці", - уточнила посадовиця.