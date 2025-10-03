Объекты газодобычи на Полтавщине остановили работу из-за атаки россиян

Удары по энергетике 3 октября

Напомним, со 2 по 3 октября Россия осуществила очередной комбинированный удар по территории Украины. Взрывы прогремели в Полтаве, Днепре, Одессе и нескольких других областях.

На Полтавщине основной целью атаки стали объекты энергетики.

Как сообщили в Министерстве энергетики, сегодня россияне били ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Под удар попали, в частности, и объекты газотранспортной системы.

По данным Воздушных сил, сегодня ночью противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования, в общем - 416 средств воздушного нападения.

ПВО удалось уничтожить и подавить 320 воздушных целей, среди которых 303 вражеских дрона, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Подробнее о ночной комбинированной атаке россиян - в материале РБК-Украина.