Полтава й Дніпро серед цілей: усе про нічну масовану атаку ракетами і дронами

У ніч з 2 на 3 жовтня російська армія завдала комбінованого удару по Україні. Під прицілом опинилися одразу кілька областей.

Дніпропетровська область

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що протягом цієї ночі ворог атакував область безпілотниками.

"Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. Надзвичайники приборкують вогонь", - зазначив він.

Фото: пошкодження в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами Лисака, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджені 4 приватні будинки. У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії.

"Наслідки з'ясовуємо. Головне - повсюди минулося без постраждалих", - наголосив глава ОВА.

За його інформацією, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників.

Полтавська область

У ніч із 2 на 3 жовтня російська армія завдала комбінованого удару й по Полтавщині. Жителі області чули серію вибухів.