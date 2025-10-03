У Дніпрі та Одесі на тлі ракетної атаки пролунали вибухи
У ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
"В місті чутно вибухи!" - написав мер Одеси Геннадій Труханов.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:19 і скасовано о 2:51.
Крім того, Повітряні сили України повідомляли про активність ударних безпілотників, які рухалися в бік Дніпропетровської області, та кількох швидкісних цілей на Полтаву.
Близько 01:02 стало відомо про звуки вибухів у Дніпрі.
До слова, у ніч на третє жовтня у Полтаві пролунали вибухи. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.
Нагадаємо, що у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.