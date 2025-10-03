РФ випустила 381 дрон і 35 ракет по Україні. Основний удар – енергетика
Російські війська сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували територію України ударними дронами та ракетами різних типів. Загалом зафіксовано понад 400 повітряних цілей ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 3 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Зафіксовано такі повітряні цілі:
- 381 ударний дрон типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 21 крилата ракета Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Зазначається, що основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури енергетичного сектору у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 320 повітряних цілей:
- 303 ворожі дрони;
- 12 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
При цьому зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Обстріл України 3 жовтня
Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.
Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.
Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.
Більше подробиць про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.