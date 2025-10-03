РФ випустила 381 дрон і 35 ракет по Україні. Основний удар – енергетика

Російські війська сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували територію України ударними дронами та ракетами різних типів. Загалом зафіксовано понад 400 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

При цьому зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 320 повітряних цілей:

Зазначається, що основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури енергетичного сектору у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

"У ніч на 3 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріл України 3 жовтня

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

