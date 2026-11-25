Об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині зупинив роботу через удар РФ
Вночі 25 листопада Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа. Роботу об’єкта зупинено.
"Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б’є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку", - зазначив Федоренко.
За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці оцінять масштаби та наслідки руйнувань і визначать подальші дії.
Удари по об'єктах "Нафтогазу"
Нагадаємо, 22 листопада Росія атакувала авіабомбою дільницю "Нафтогазу" у Дніпропетровській області.
18 листопада РФ вчергове ударила по нафтогазових об'єктах України у Полтавськый області.
Раніше, 14 листопада, росіяни атакували дронами об'єкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині, через що спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, увечері 12 листопада РФ двома ракетами атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині. Внаслідок цього удару підприємство зазнало серйозних руйнувань.
За день до цього, вночі 11 листопада, окупанти також завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніпропетровській області.