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Росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежу

17:15 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежу Фото: росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
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Росіяни атакували дронами об'єкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині, через що спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка.

За його словами, у момент удару персонал перебував в укритті.

На місці події працюють усі необхідні служби.

Точні збитки та масштаби руйнувань фахівці зможуть визначити, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У компанії зазначають, що атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" цього тижня відбуваються практично щодня.

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині. Внаслідок цього удару підприємство зазнало серйозних руйнувань.

За день до цього, вночі 11 листопада, окупанти також завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Окрім того, вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об'єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.

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