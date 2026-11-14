Росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежу

Фото: росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

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Росіяни атакували дронами об'єкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині, через що спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка.