Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині
Вночі 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Як повідомляється, внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання.
"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.
Удари по об'єктах "Нафтогазу"
Нагадаємо, вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.
Вранці 21 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.
А вночі 15 жовтня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.
Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.