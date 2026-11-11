Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Вночі 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як повідомляється, внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.