ua en ru
Ср, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

12:32 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині Фото: росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині (naftogaz.com)
Додати як бажане джерело в Google

Вночі 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як повідомляється, внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.

Удари по об'єктах "Нафтогазу"

Нагадаємо, вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.

Вранці 21 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

А вночі 15 жовтня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.

Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Дніпропетровська область Війна в Україні
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Аналітика
У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи