РФ атакувала авіабомбою дільницю "Нафтогазу" на Дніпропетровщині та дві АЗС на Запоріжжі
Російські війська 22 листопада вдарили авіабомбою по газовій дільниці на Дніпропетровщині та атакували дві АЗС "Укрнафти" на Запоріжжі, поранивши працівника "Нафтогазу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи "Групи Нафтогаз" та в.о. голови правління компанії Сергія Федоренка.
Внаслідок авіаудару по дільниці газової служби на Дніпропетровщині поранення дістав працівник "Групи Нафтогаз" - зараз він у лікарні.
Ще двоє його колег зазнали контузій, усім постраждалим надають допомогу.
Окрім цього, ворог атакував дві автозаправні станції "Укрнафти" у Запорізькій області.
Завдяки діям за протоколами безпеки та злагодженій роботі команди там обійшлося без жертв.
Сергій Федоренко назвав атаки системним переслідуванням газовиків, а не випадковістю.
"Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло та світло в домівках, пальне в авто та генераторах", - написав він.
За словами представників компанії, протягом останніх днів російські війська неодноразово обстрілювали фахівців газової служби, службовий транспорт та об'єкти газової інфраструктури.
Попри загрози, працівники продовжують забезпечувати громади ресурсами.
Нагадаємо, що це вже не перший цілеспрямований удар ворога по газовиках та інфраструктурі компанії за останні дні.
Зокрема, ввечері 18 листопада російські війська обстріляли аварійну бригаду газовиків у Чугуєві на Харківщині під час виїзду на виклик до житлового будинку.
Унаслідок цієї атаки дістав поранення водій бригади - чоловіка госпіталізували та прооперували, а в компанії тоді назвали інцидент третім подібним випадком за кілька днів.
Крім того, того ж дня, 18 листопада, Росія знову вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині. Ліквідацію наслідків та оцінку пошкоджень у Полтавській області ускладнювала загроза повторних ворожих обстрілів.
А ще раніше, 14 листопада, окупанти атакували дронами інший об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.