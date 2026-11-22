Російські війська 22 листопада вдарили авіабомбою по газовій дільниці на Дніпропетровщині та атакували дві АЗС "Укрнафти" на Запоріжжі, поранивши працівника "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи " Групи Нафтогаз " та в.о. голови правління компанії Сергія Федоренка .

"Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло та світло в домівках, пальне в авто та генераторах", - написав він.

Завдяки діям за протоколами безпеки та злагодженій роботі команди там обійшлося без жертв.

Окрім цього, ворог атакував дві автозаправні станції "Укрнафти" у Запорізькій області.

Внаслідок авіаудару по дільниці газової служби на Дніпропетровщині поранення дістав працівник "Групи Нафтогаз" - зараз він у лікарні.

Нагадаємо, що це вже не перший цілеспрямований удар ворога по газовиках та інфраструктурі компанії за останні дні.

Зокрема, ввечері 18 листопада російські війська обстріляли аварійну бригаду газовиків у Чугуєві на Харківщині під час виїзду на виклик до житлового будинку.

Унаслідок цієї атаки дістав поранення водій бригади - чоловіка госпіталізували та прооперували, а в компанії тоді назвали інцидент третім подібним випадком за кілька днів.

Крім того, того ж дня, 18 листопада, Росія знову вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині. Ліквідацію наслідків та оцінку пошкоджень у Полтавській області ускладнювала загроза повторних ворожих обстрілів.

А ще раніше, 14 листопада, окупанти атакували дронами інший об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.