Как передает РБК-Украина , об этом сообщил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В результате удара на месте возник масштабный пожар. Работа объекта остановлена.

"Это не первая такая атака и, к сожалению, не последняя. Враг целенаправленно бьет по добыче газа, чтобы лишить украинцев тепла зимой", - отметил Федоренко.

По его словам, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты оценят масштабы и последствия разрушений и определят дальнейшие действия.