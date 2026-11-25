Объект "Нафтогаза" на Полтавщине остановил работу из-за удара РФ
Ночью 25 ноября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.
Как передает РБК-Украина , об этом сообщил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
В результате удара на месте возник масштабный пожар. Работа объекта остановлена.
"Это не первая такая атака и, к сожалению, не последняя. Враг целенаправленно бьет по добыче газа, чтобы лишить украинцев тепла зимой", - отметил Федоренко.
По его словам, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты оценят масштабы и последствия разрушений и определят дальнейшие действия.
Удары по объектам "Нефтегаза"
Напомним, 22 ноября Россия атаковала авиабомбой участок "Нефтегаза" в Днепропетровской области.
18 ноября РФ в очередной раз ударила по нефтегазовым объектам Украины в Полтавской области.
Ранее, 14 ноября, россияне атаковали дронами объект "Группы Нафтогаз" на Полтавщине, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, вечером 12 ноября РФ двумя ракетами атаковала объект "Нефтегаза" на Черниговщине. В результате этого удара предприятие получило серьезные разрушения.
Днем ранее, ночью 11 ноября, оккупанты также нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нафтогаз" в Днепропетровской области.