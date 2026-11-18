Росія знову била по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині
Росія вчергове ударила по нафтогазових об'єктах України у Полтавськый області. Існує ризик повторного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи "Нафтогаз".
РФ ударила по об'єкту "Нафтогазу"
Окупанти завдали удару по об'єкту Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.
"Фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Проте цю роботу ускладнюють ризики повторних ударів", - йдеться у дописі.
Удари в інших областях
У "Нафтогазі" зазначили, що ворог практично щодня ворог б’є по об’єктах видобутку та розподілу газу. Від цього напряму залежить тепло в домівках українців цієї зими.
"Цього тижня під систематичними ударами підрозділи на Полтавщині та Дніпропетровщині. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими", - каже виконувач голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни 14 листопада атакували дронами об'єкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині, через що спалахнула масштабна пожежа.
У компанії зазначають, що атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" цього тижня відбуваються практично щодня.
Крім того, увечері 12 листопада РФ двома ракетами атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині. Внаслідок цього удару підприємство зазнало серйозних руйнувань.
За день до цього, вночі 11 листопада, окупанти також завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніпропетровській області.