Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи "Нафтогаз".

РФ ударила по об'єкту "Нафтогазу"

Окупанти завдали удару по об'єкту Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

"Фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Проте цю роботу ускладнюють ризики повторних ударів", - йдеться у дописі.

Удари в інших областях

У "Нафтогазі" зазначили, що ворог практично щодня ворог б’є по об’єктах видобутку та розподілу газу. Від цього напряму залежить тепло в домівках українців цієї зими.

"Цього тижня під систематичними ударами підрозділи на Полтавщині та Дніпропетровщині. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими", - каже виконувач голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.