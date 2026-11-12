Росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині

Російські війська атакували ракетами об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині, внаслідок чого підприємство зазнало серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз ".

"Цей удар є черговою цілеспрямованою атакою Росії на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими", - наголосили у "Нафтогазі".

Усі працівники на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Оцінити повні масштаби наслідків наразі неможливо через безпекову ситуацію в регіоні.

Через ворожу атаку пошкоджено технологічне обладнання, а сама будівля зазнала серйозних руйнувань.

Як зазначили у компанії, удар по підприємству було завдано вдень двома ракетами.

Нагадаємо, що Росія продовжує системні атаки на паливно-енергетичний сектор України, намагаючись зруйнувати критичну інфраструктуру.

Зокрема, у листопаді 2026 року російські війська кілька разів націлювалися на підприємства галузі.

Так, у ніч проти 11 листопада окупанти вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині за допомогою реактивних безпілотників.

Крім того, аналогічна ворожа атака зафіксована й кількома днями раніше. Як повідомлялося, росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України, завдавши ударів у ніч на 7 листопада.

На тлі регулярних обстрілів компанія заздалегідь готується до опалювального сезону та розробляє стратегії реагування на різні виклики.