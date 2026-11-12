ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині

20:20 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині Фото: РФ атакувала ракетами об'єкт "Нафтогазу" (t.me/NaftogazUA)
Додати як бажане джерело в Google

Російські війська атакували ракетами об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині, внаслідок чого підприємство зазнало серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Як зазначили у компанії, удар по підприємству було завдано вдень двома ракетами.

Через ворожу атаку пошкоджено технологічне обладнання, а сама будівля зазнала серйозних руйнувань.

Оцінити повні масштаби наслідків наразі неможливо через безпекову ситуацію в регіоні.

Усі працівники на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

"Цей удар є черговою цілеспрямованою атакою Росії на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими", - наголосили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, що Росія продовжує системні атаки на паливно-енергетичний сектор України, намагаючись зруйнувати критичну інфраструктуру.

Зокрема, у листопаді 2026 року російські війська кілька разів націлювалися на підприємства галузі.

Так, у ніч проти 11 листопада окупанти вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині за допомогою реактивних безпілотників.

Крім того, аналогічна ворожа атака зафіксована й кількома днями раніше. Як повідомлялося, росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України, завдавши ударів у ніч на 7 листопада.

На тлі регулярних обстрілів компанія заздалегідь готується до опалювального сезону та розробляє стратегії реагування на різні виклики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Ракетна атака Російська Федерація Війна в Україні Служба безпеки України
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone