Росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині
Російські війська атакували ракетами об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині, внаслідок чого підприємство зазнало серйозних руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Як зазначили у компанії, удар по підприємству було завдано вдень двома ракетами.
Через ворожу атаку пошкоджено технологічне обладнання, а сама будівля зазнала серйозних руйнувань.
Оцінити повні масштаби наслідків наразі неможливо через безпекову ситуацію в регіоні.
Усі працівники на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.
"Цей удар є черговою цілеспрямованою атакою Росії на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими", - наголосили у "Нафтогазі".
Нагадаємо, що Росія продовжує системні атаки на паливно-енергетичний сектор України, намагаючись зруйнувати критичну інфраструктуру.
Зокрема, у листопаді 2026 року російські війська кілька разів націлювалися на підприємства галузі.
Так, у ніч проти 11 листопада окупанти вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині за допомогою реактивних безпілотників.
Крім того, аналогічна ворожа атака зафіксована й кількома днями раніше. Як повідомлялося, росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України, завдавши ударів у ніч на 7 листопада.
На тлі регулярних обстрілів компанія заздалегідь готується до опалювального сезону та розробляє стратегії реагування на різні виклики.