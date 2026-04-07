ОАЕ готують ППО через погрозу Ірану "тотально знищити" дата-центр OpenAI

Погроза "тотального знищення"

За даними ЗМІ, Іран попередив про "повне та тотальне знищення" дата-центру OpenAI в Абу-Дабі, який оцінюється приблизно в 30 млрд доларів.

Цей об’єкт, відомий як "Stargate UAE", є частиною масштабного проєкту Stargate вартістю 500 млрд доларів, який підтримує уряд США. Мета проєкту — створення глобальної обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту.

Реакція ОАЕ та заходи безпеки

Експерти вважають, що Об’єднаним Арабським Еміратам, ймовірно, доведеться розгорнути спеціалізовані системи протиповітряної оборони навколо ферми серверів. Територія комплексу займає близько 19,2 квадратних кілометрів в Абу-Дабі. З міркувань безпеки цей об’єкт не відображається на картах Google Maps.

Хто стоїть за проєктом

Stargate UAE є найбільшим розгортанням американської інфраструктури ШІ за межами США. Проєкт реалізує консорціум, до якого входять OpenAI, SoftBank, інвестиційний фонд MGX з Абу-Дабі, а також такі технологічні гіганти, як Nvidia, Oracle та Cisco.