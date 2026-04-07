ОАЭ готовят ПВО из-за угрозы Ирана "тотально уничтожить" дата-центр OpenAI

Угроза "тотального уничтожения"

По данным СМИ, Иран предупредил о "полном и тотальном уничтожении" дата-центра OpenAI в Абу-Даби, который оценивается примерно в 30 млрд долларов.

Этот объект, известный как "Stargate UAE", является частью масштабного проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларов, который поддерживает правительство США. Цель проекта - создание глобальной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Реакция ОАЭ и меры безопасности

Эксперты считают, что Объединенным Арабским Эмиратам, вероятно, придется развернуть специализированные системы противовоздушной обороны вокруг фермы серверов. Территория комплекса занимает около 19,2 квадратных километров в Абу-Даби. Из соображений безопасности этот объект не отображается на картах Google Maps.

Кто стоит за проектом

Stargate UAE является крупнейшим развертыванием американской инфраструктуры ИИ за пределами США. Проект реализует консорциум, в который входят OpenAI, SoftBank, инвестиционный фонд MGX из Абу-Даби, а также такие технологические гиганты, как Nvidia, Oracle и Cisco.