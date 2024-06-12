Нью-Делі вимагає від Кремля повернути завербованих громадян після смертей двох індійців в армії РФ

Як заявили у відомстві, посольство Індії в Москві "чинило тиск" на російську владу, зокрема, на Міноборони країни щодо якнайшвидшого повернення репатріації тіл.

На цьому тлі індійські дипломати "рішуче звернулися" до посла Росії в Нью-Делі та Кремля щодо дострокового звільнення зі служби й повернення всіх громадян Індії, які зараз перебувають у складі російської армії.

"Індія також вимагає підтвердженого припинення будь-якого подальшого вербування наших громадян російською армією. Така діяльність не буде відповідати нашому партнерству", - йдеться у повідомленні.

У Міністерство наголосили на необхідності індійців бути обережними під час пошуку роботи в Росії.