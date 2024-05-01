Найманці з Непалу масово дезертирують з російської окупаційної армії, - ГУР
Найманці з Непалу, які прибули воювати проти України в лавах російської армії, масово дезертирують. При цьому російські командири шукають недолугі виправдання для свого керівництва, пояснюючи дану ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.
Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також - невиплатою обіцяних грошей", - пояснюють у розвідці.
Зазначається, що групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема у Луганській області, але, як правило, результатів цей процес не дає.
Невдалі пояснення командирів РФ
У ГУР зазначають, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус".
"Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки - справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Найманці з Непалу в армії РФ
Як повідомлялось раніше, близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України. Ще напочатку березня було відомом, що багато з них намагаються повернутись назад через нестерпні умови в лавах окупантів.
Також про залучення найманців з Куби та Непалу повідомляли у Центрі національного спротиву. Росіяни звозять бойовиків на окуповані території України, де ті проходять підготовку під керівництвом "вагнерівців".
Зауважимо окремо, що на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні.
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