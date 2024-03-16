ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни агітують українців в окупації укладати контракт з армією РФ

Росія, Субота 16 березня 2024 17:09
UA EN RU
Росіяни агітують українців в окупації укладати контракт з армією РФ Фото: Росія агітує українців укладати контракт зі ЗС РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять рекрутинг українців на війну проти їх же країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни агітують чоловіків на окупованих територіях України вступати до лав ЗС РФ й укладати контракти. У Криму контрактами заманюють місцевих строковиків.

"При цьому, грошові виплати для українців за підпис контракту менше, ніж в інших регіонах РФ. Якщо у Москві це 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю - від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч", - пояснили в ЦНС.

Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті