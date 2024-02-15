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Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні, - ЦНС

Четвер 15 лютого 2024 23:07
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Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні, - ЦНС Фото: Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни продовжують вербувати найманців з різних країн для війни проти України. На боці армії РФ вже воюють десятки тисяч громадян Азії та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, на території Росії продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі відправляються на території України. Росіяни обіцяють їм зарплата від 2 до 4 тисяч доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення.

Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії. В основному окупанти використовують їх для штурму українських позицій.

Росіяни вербують на війну проти України іноземців

Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.

Ми також писали, що нещодавно Непал почав вимагати від Росії виплат компенсацій за загиблих на війні проти України його громадян.

До того ж нещодавно українським розвідникам стали відомі дані 141 найманця із Сирії, яких Росія завербувала на війну проти України.

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