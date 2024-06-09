Кремль погрозами змушує африканців їхати на війну проти України, - Bloomberg
Російська Федерація погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться їхати на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, використовуючи тактику, вперше застосовану групою найманців Вагнера, російські чиновники все частіше почали погрожувати не продовжити візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.
Більше того, Москва також залучає засуджених зі своїх в'язниць, адже деякі африканці з робочими візами в Росії були затримані та змушені вирішувати між депортацією чи бойовими діями.
Один анонімний чиновник повідомив виданню, що російська практика посилати мігрантів і студентів у бій під примусом бере свій початок ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо високого рівня втрат, тому що вони все частіше розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів.
Росія вербує іноземців для війни в Україні
Нагадаємо, що африканці не перші іноземці, яких Кремль використовує для проведення військових дій в Україні.
Раніше ми писали, що росіяни намагались вербувати сербів та українців, що проживають на окупованих територіях.
До того в Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні. До того ж згодом стало відомо, що загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Непалу.
Однак Кремль десь прорахувався і найманці з Непалу почали масово дезертирувати з російської армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.