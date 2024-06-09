Кремль погрозами змушує африканців їхати на війну проти України, - Bloomberg

Російська Федерація погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться їхати на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, використовуючи тактику, вперше застосовану групою найманців Вагнера, російські чиновники все частіше почали погрожувати не продовжити візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

Більше того, Москва також залучає засуджених зі своїх в'язниць, адже деякі африканці з робочими візами в Росії були затримані та змушені вирішувати між депортацією чи бойовими діями.