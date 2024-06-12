Нью-Дели требует от Кремля вернуть завербованных граждан после смертей двух индийцев в армии РФ

Как заявили в ведомстве, посольство Индии в Москве "оказало давление" на российские власти, в частности, на Минобороны страны по скорейшему возвращению репатриации тел.

На этом фоне индийские дипломаты "решительно обратились" к послу России в Нью-Дели и Кремлю по поводу досрочного увольнения со службы и возвращения всех граждан Индии, которые сейчас находятся в составе российской армии.

"Индия также требует подтвержденного прекращения какой-либо дальнейшей вербовки наших граждан российской армией. Такая деятельность не будет соответствовать нашему партнерству", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили необходимость индийцев быть осторожными при поиске работы в России.