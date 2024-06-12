Нью-Дели требует от Кремля вернуть завербованных граждан после смертей двух индийцев в армии РФ

Двое граждан Индии, воевавших на стороне России в войне против Украины, погибли. На фоне этого Нью-Дели призвало Москву досрочно освободить и вернуть домой других находящихся в составе ВС РФ индийцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Индии.
Как заявили в ведомстве, посольство Индии в Москве "оказало давление" на российские власти, в частности, на Минобороны страны по скорейшему возвращению репатриации тел.
На этом фоне индийские дипломаты "решительно обратились" к послу России в Нью-Дели и Кремлю по поводу досрочного увольнения со службы и возвращения всех граждан Индии, которые сейчас находятся в составе российской армии.
"Индия также требует подтвержденного прекращения какой-либо дальнейшей вербовки наших граждан российской армией. Такая деятельность не будет соответствовать нашему партнерству", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили необходимость индийцев быть осторожными при поиске работы в России.
Напомним, недавно мы сообщали о том, как РФ угрожает мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины.
Также россияне пытались вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
Перед тем стало известно, что Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине. Кроме того, захватчики свозят на оккупированную территорию наемников из Кубы и Непала.
Однако наемники из Непала начали массово дезертировать из армии РФ.
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