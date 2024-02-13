ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія проведе молодіжний форум у Сочі для вербування сербів

Вівторок 13 лютого 2024 12:20
UA EN RU
Росія проведе молодіжний форум у Сочі для вербування сербів Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Росія цього року проведе молодіжний форум у Сочі для вербування сербів. Прийом заявок на участь у фестивалі вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Спротиву" в Telegram.

"Росіяни розпочали у Сербії прийом заявок від охочих взяти участь у проведенні "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024". Захід має на меті показати наявність зовнішньої підтримки політики рф, особливо напередодні "президентських виборів" у РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кремль за будь-яку ціну намагається запобігти зближенню Сербії з Європейським союзом, тому зосереджує свою пропагандистську діяльність на сербській молоді.

"Водночас важлива не офіційна ціль заходу - вербувати агентів впливу, які діятимуть в Європі задля просування інтересів Росії", - йдеться у повідомленні.

Найманці у російській армії

Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні минулого року Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Крім того, Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сербия Російська Федерація
NEWS
Залишились у команді. Кого не торкнулися кадрові перестановки в керівництві ЗСУ
Залишились у команді. Кого не торкнулися кадрові перестановки в керівництві ЗСУ
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги