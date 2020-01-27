Новый коронавирус продолжает распространяться: какие меры принимает Украина

На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом
Новый коронавирус продолжает распространяться и на данный момент в результате заражения в Китае погиб уже 81 человек. В Украине ни одного случая заболевания новым коронавирусом не зафиксировано, вместе с тем, работает оперативная группа, которая следит за ситуацией, подробнее - в материале РБК-Украина.
Министерство иностранных дел рекомендует украинцам в Китае:
В "Укрпочте" заявили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за коронавируса в Китае.
"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - заявили в "Укрпочте".
Киевский городской лабораторный центр Минздрава сегодня сообщил, что в Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом. Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.
Кроме того, в Минздраве сообщили, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
Оперативная группа, которая следит за ситуацией по распространению коронавируса, провела совещание под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова. В рамках совещания Минздраву было поручено усилить возможности колл-центра для предоставления оперативной информации. Кроме того, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации.
В СНБО также сообщили, что украинские диппредставительства в Китае будут вести полный учет всех украинцев в Китае.
Согласно исследованию Народной больницы Уханьского университета, кашель является не единственным симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без кашля и лихорадки. В частности, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, головную боль, тошноту, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом.