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В Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 13:53
В Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В лабораторном центре заявили, что это не китайский коронавирус

В Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.

Сообщается, что в текущем эпидсезоне в вирусологическую лабораторию доставили 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:

  • грипп А (H1N1) - 3;
  • грипп А нетипичный - 1;
  • грипп В - 3;
  • аденовирус- 2;
  • бокавирус - 1;
  • короновирус - 1 (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ) ;
  • риновирус- 1.

В Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

Отметим, правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Кроме того, в Украине сформировали оперативный штаб с представителями Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.

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