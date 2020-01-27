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Минздрав: нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине

Новости » Медицина     27.01.2020 - 16:07
Минздрав: нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV

Министерство здравоохранения уточнило ранее появившуюся информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

"Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр" сообщило об обнаружении первого случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Также ранее сообщалось, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

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