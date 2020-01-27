Украина принимает китайские товары по почте несмотря на коронавирус

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Никаких доказательств передачи коронавируса по почте пока нет

Товары из Китая продолжают поступать в Украину, поскольку Всемирная организация здравоохранения пока не ввела никаких запретов для перемещения товаров в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

Как отметили пресс-службе, "Укрпошта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малайзии. По состоянию на 27 января число заболевших новой разновидностью коронавируса увеличилось до 2835 человек. Из них 81 человек умер. При этом 57 больных удалось вылечить.

Как заявили в Министерстве охраны здоровья Украины, по состоянию на 27 января в Украине не зафиксировано ни одного случая коронаваруса 2019-nCoV.