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СНБО определился с мерами против распространения коронавируса на Украину

Новости » Политика     27.01.2020 - 13:30
СНБО определился с мерами против распространения коронавируса на Украину
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина)

Украинцев будут оперативно информировать о ситуации с коронавирусом

В Украине будут выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сообщается, что сегодня состоялось совещание по теме распространения нового коронавируса 2019-n-CoV. Совещание под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова прошло с участием главы МВД Арсена Авакова и руководителей других силовых ведомств и Минздрава.

Также сообщается, что украинские диппредставительства в Китае для предотвращения распространения коронавируса будут вести полный учет всех украинцев в Китае. А Минздраву поручили организовать широкое информирование общественности о ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить возможности колл-центра для предоставления оперативной информации. Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и Украине.

Минфину поручили при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение больниц необходимыми препаратами и оборудованием.

Также украинским гражданам рекомендуется покинуть территорию Китая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что в Украине по состоянию на 26 января не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

При этом при аппарате СНБО Украины с 20 января создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса.

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