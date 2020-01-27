В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса

В украинском посольстве в Китае и МИД Украины создали "горячие линии" для украинцев в Китае
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам, которые находятся или планируют поездку в Китай, в связи с вспышкой вируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-службу посольства Украины в Китае и Монголии.
В МИД призвали украинцев отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.
Также МИД рекомендует:
В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинский туроператор досрочно возвращает туристов из Китая. Туроператор Join UP! принял решение об отмене туров в Китай несмотря на то, что в Минздраве Украины и Госавиаслужбе не рекомендуют прекращать полеты в Китай.
Напомним, в Китае общее число заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 2835 человек. Из них 81 человек умер. При этом 57 заболевших удалось вылечить от коронавируса.