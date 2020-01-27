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В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса

Новости » Общество     27.01.2020 - 16:24
В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

В украинском посольстве в Китае и МИД Украины создали "горячие линии" для украинцев в Китае

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам, которые находятся или планируют поездку в Китай, в связи с вспышкой вируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-службу посольства Украины в Китае и Монголии.

В МИД призвали украинцев отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.

Также МИД рекомендует:

  • при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;
  • принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;
  • не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
  • использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
  • мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания;
  • пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинский туроператор досрочно возвращает туристов из Китая. Туроператор Join UP! принял решение об отмене туров в Китай несмотря на то, что в Минздраве Украины и Госавиаслужбе не рекомендуют прекращать полеты в Китай.

Напомним, в Китае общее число заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 2835 человек. Из них 81 человек умер. При этом 57 заболевших удалось вылечить от коронавируса.

Минздрав: нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине Украинский лоукостер приостанавливает полеты в Китай из-за коронавируса
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