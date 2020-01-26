Названы симптомы коронавируса в Китае

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На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка

Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство "Синьхуа".

Сообщается, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Ранее сообщалось, что госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено.

Напомним, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.

Напомним, председатель КНР также заявлял, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместительность которых составит около 2,5 тыс. человек.