Новий коронавірус продовжує поширюватися: які заходи вживає Україна

На даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання новим коронавірусом
Новий коронавірус продовжує поширюватися і на даний момент в результаті зараження в Китаї загинула вже 81 людина. В Україні жодного випадку захворювання новим коронавірусом не зафіксовано, разом з тим, працює оперативна група, яка стежить за ситуацією, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям в Китаї:
В "Укрпошті" заявили, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через коронавірус в Китаї.
"Ніяких доказів, що свідчать про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано", - заявили в "Укрпошті".
Київський міський лабораторний центр МОЗ сьогодні повідомив, що в Києві зафіксований перший в епідсезоні випадок захворювання коронавірусом. Разом з тим, у відомстві уточнили, що виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.
Крім того, у МОЗ повідомили, що на даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання новим коронавірусом.
Оперативна група, яка стежить за ситуацією щодо поширення коронавіруса, провела нараду під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данилова. В рамках наради МОЗ було доручено посилити можливості колл-центру для надання оперативної інформації. Крім того, планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію.
В РНБО також повідомили, що українські диппредставництва в Китаї будуть вести повний облік всіх українців в Китаї.
Згідно з дослідженням Народної лікарні Уханьського університету, кашель є не єдиним симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусів. На початковій стадії захворювання може протікати без кашлю і лихоманки. Зокрема, деякі особи, які заразилися, скаржилися на діарею, головний біль, нудоту, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом.